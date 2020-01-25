Анри: я бы мог много сказать про "Монако", но не буду этого делать

Бывший главный тренер монегасков Тьерри Анри поделился впечатлениями от тренерской деятельности во Франции. Ныне специалист возглавляет клуб МЛС "Монреаль Импакт".



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"Монако" уже в прошлом. Есть много вещей, о которых я бы мог рассказать, но я не буду, потому что уважаю свой бывший клуб. Я теперь здесь и должен двигаться дальше", — цитирует Анри издание Sportsmail.



Тьерри Анри возглавлял "Монако" с октября 2018 года по январь 2019. Под его руководством клуб в 20 матчах потерпел 11 поражений и находился в зоне вылета Лиги 1.



Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказывал, что Анри кричал на футболистов на тренировках и требовал от них попробовать отобрать у него мяч.