Анри: я бы мог много сказать про "Монако", но не буду этого делать

Бывший главный тренер монегасков Тьерри Анри поделился впечатлениями от тренерской деятельности во Франции. Ныне специалист возглавляет клуб МЛС "Монреаль Импакт".
Фото: Julian Finney / Staff / Getty Images Sport
"Монако" уже в прошлом. Есть много вещей, о которых я бы мог рассказать, но я не буду, потому что уважаю свой бывший клуб. Я теперь здесь и должен двигаться дальше", — цитирует Анри издание Sportsmail.

Тьерри Анри возглавлял "Монако" с октября 2018 года по январь 2019. Под его руководством клуб в 20 матчах потерпел 11 поражений и находился в зоне вылета Лиги 1.

Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказывал, что Анри кричал на футболистов на тренировках и требовал от них попробовать отобрать у него мяч.


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Теги: Лига 1 Анри Монако
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