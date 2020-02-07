Головин получает в "Монако" в три раза меньше, чем Бен Йеддер

Французское издание L'Equipe опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых игроков в "Монако".
Источник: ФК "Монако"
Так российский полузащитник Александр Головин оказался в рейтинге лишь на девятом месте. Больше всех в клубе получает нападающий Виссам Бен-Йеддер (650 тыс. евро в месяц), затем идёт испанец Сеск Фабрегас (600 тыс. евро), а замыкает тройку Тиемуэ Бакайоко (450 тыс. евро).

23-летний Головин с зарплатой в 225 тыс. евро в месяц идёт в "Монако" девятым по зарплате.

В текущем сезоне Головин в 21 матче Лиги 1 забил три гола и отдал три голевые передачи.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Монако Головин Бен-Йеддер Фабрегас Бакайоко Лига 1
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

РФС на ближайшем заседании рассмотрит реформу Кубка России со следующего сезона 1
Обляков: Березуцкие в своё время прессинговали молодых. Сейчас такого нет
Мостовой: Смолову всё простят в "Сельте" за заслуги Мостового и Карпина 2
Головин получает в "Монако" в три раза меньше, чем Бен Йеддер 2
Тихонов: "Спартак" ещё не до конца знает, что хочет видеть Тедеско
Футболисты "Ливерпуля" получат около 4 миллионов фунтов за победу в АПЛ 2
Альба о конфликте в "Барселоне": нам хватаем дерьма извне
Натхо: матч со "Спартаком" будет особенным
Кокорин: ни с кем не веду переговоров 2
"Спартак" требует от "Бейцзин Гоань" выкупить трансфер Фернандо 6
Венгер может вернуться в "Арсенал"
Друг Соболева о его переходе в "Спартак": со временем Саша и Дзюбу в сборной вытеснит 6
Экс-игрок "Краснодара" - о предвзятом отношении Галицкого: он уже давно мог собрать команду из воспитанников 4
УЕФА присвоил стадиону в Санкт-Петербурге высшую степень готовности к ЕВРО-2020 2
Черчесов - о переходе Смолова в "Сельту": он такой же кандидат в сборную, как и остальные 2
Гендиректор "Риги": "Спартак" для Кононова это тяжелая психологическая травма 3
"Спартак" хочет взыскать с "Крузейро" 750 тысяч евро за аренду Педро Роши 1
Бывший гендиректор "Зенита": если клуб спонсирует "Сочи", то зачем отдавать Кокорина в другую команду 9
Директор "Барселоны": мы разрешили конфликт. Никто не может быть выше клуба 1
Жиго: мы знаем, что обыграв "Партизан", завоюем трофей 3
Черчесов - о действующем контракте с РФС до 2022 года: просто заменим 31 августа на 31 декабря
Пике прокомментировал информацию о конфликте Месси и Абидаля
"Реала" и "Барселоны" впервые за 10 лет не будет в финале Кубка Испании
Зидан: нужно поднять голову и идти дальше 1
Бэйл в очередной раз покинул стадион, не став досматривать игру "Реала" 1
"Челси" заинтересован в приобретении вратаря "Аякса"
"Барселона" вылетела из Кубка Испании вслед за "Реалом" 3
Семак рассказал, что возвращение Ригони связано с уходом Мака 1
Финал Кубка России может пройти на "Екатеринбург-Арене" 1
Защитник "ПСЖ": Холанд? Не особо его знаю
Все новости