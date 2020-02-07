Так российский полузащитник Александр Головин оказался в рейтинге лишь на девятом месте. Больше всех в клубе получает нападающий Виссам Бен-Йеддер (650 тыс. евро в месяц), затем идёт испанец Сеск Фабрегас (600 тыс. евро), а замыкает тройку Тиемуэ Бакайоко (450 тыс. евро).
23-летний Головин с зарплатой в 225 тыс. евро в месяц идёт в "Монако" девятым по зарплате.
В текущем сезоне Головин в 21 матче Лиги 1 забил три гола и отдал три голевые передачи.
Головин получает в "Монако" в три раза меньше, чем Бен Йеддер
Французское издание L'Equipe опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых игроков в "Монако".
Источник: ФК "Монако"
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