Головин получает в "Монако" в три раза меньше, чем Бен Йеддер

Французское издание L'Equipe опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых игроков в "Монако".

Источник: ФК "Монако"

Так российский полузащитник Александр Головин оказался в рейтинге лишь на девятом месте. Больше всех в клубе получает нападающий Виссам Бен-Йеддер (650 тыс. евро в месяц), затем идёт испанец Сеск Фабрегас (600 тыс. евро), а замыкает тройку Тиемуэ Бакайоко (450 тыс. евро).



23-летний Головин с зарплатой в 225 тыс. евро в месяц идёт в "Монако" девятым по зарплате.



В текущем сезоне Головин в 21 матче Лиги 1 забил три гола и отдал три голевые передачи.