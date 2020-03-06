Игрокам "Марселя" запретили обниматься при праздновании голов из-за коронавируса

Нападающий "Марселя" Валер Жермен рассказал, что медицинские работники клуба рекомендовали игрокам избежать рукопожатий и объятий во время матчей.

Фото: Reuters