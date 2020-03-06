"Врачи клуба сказали нам, что мы не должны пожимать руки, обниматься, близко общаться. Если сегодня забьём гол в ворота "Амьена", придётся изобретать какой-то способ совместного празднования его на расстоянии", — приводит слова Жермена La Provence.
Сообщается, что данное решение принято из-за распространения коронавируса.
"Марсель", который возглавляет экс-тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. Сегодня "Марсель" проведёт матч 26-го тура Лиги 1 против "Амьена".
Игрокам "Марселя" запретили обниматься при праздновании голов из-за коронавируса
Нападающий "Марселя" Валер Жермен рассказал, что медицинские работники клуба рекомендовали игрокам избежать рукопожатий и объятий во время матчей.
Фото: Reuters
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!