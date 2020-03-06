По его словам, этим вопросом занимается его адвокат.
Ранее футболист говорил, что хочет выступить на чемпионате Европы-2020 в составе сборной России.
"Не могу пока точно сказать, когда у меня будет российский паспорт, но, скорее всего, увижу его к концу сезона. Пока не могу сказать, хотел бы видеть меня Черчесов или нет, я с ним не разговаривал. Это будет его выбор. На данный момент этим вопросом занимается мой адвокат. Он должен мне сообщить, когда подготовят все документы. Я буду стараться изо всех сил в этом сезоне, чтобы заслужить доверие тренера", - цитирует футболиста "Р-Спорт".
Ле Таллек выступал в России за "Мордовию" в 20014-2015 года. За свою карьеру он успел поиграть за "Ренн", "Нант", "Боруссию Д", "Говерлу" и "Црвену Звезду".
Полузащитник "Монпелье" Ле Таллек сообщил, что к концу сезона может получить российский паспорт
Полузащитник "Монпелье" Дамьен Ле Таллек сообщил, что в нынешнем году может получить российский паспорт.
breitbart.com
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