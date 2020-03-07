"ПСЖ" готов заплатить за Милинковича-Савича 100 млн евро

Французский "ПСЖ" готовит предложение по полузащитнику "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу, сообщает La Gazetta dello Sport.

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Двумя годами ранее "ПСЖ" уже интересовался игроком, но запрашиваемая сумма в 100 млн евро отпугнула "парижан". Теперь они готовы удовлетворить требования итальянской стороны.



25-летний серб стал одним из венцов успеха "Лацио", который впервые за 20 лет возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии. В 25 матчах Серии А Милинкович-Савич отдал четыре голевые передачи и забил четыре гола.

