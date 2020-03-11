Во Франции перенесён финал Кубка Лиги между "ПСЖ" и "Лионом" из-за коронавируса

Финал Кубка французской Лиги "ПСЖ" - "Лион" перенесён на неопределнный срок.

Фото: Getty Images

По информации La Parisien, матч между "ПСЖ" и "Лионом" в рамках финала Кубка французской лиги перенесён на неопределенную дату в целях мер предосторожностей из-за распространения коронавируса.



Игра должная была состояться 4-го апреля на стадионе "Стад де Франс". Информация о новой дате проведения финала будет сообщена позже.



Во Франции из-за эпидемии коронавируса было решено проводить все матчи высших футбольных лиг без зрителей до 15-го апреля.



"ПСЖ" лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции после 27 матчей, имея в своём активе 68 очков. "Лион" находится на седьмом месте (40 очков).