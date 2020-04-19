Французское издание Le Figaro опубликовало список из десяти быстрейших игроков в мировом футболе.
21-летний Килиан Мбаппе на поле развивал скорость 36 км/ч.
Полностью топ-10 выглядит так:
1. Килиан Мбаппе — 36
2. Иньяки Уильямс ("Атлетик") — 35,7
3. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") — 35,5
4. Карим Беллараби ("Байер") — 35,27
5. Кайл Уокер ("Манчестер Сити") — 35,21
6. Лерой Сане ("Манчестер Сити") — 35,04
7. Мохамед Салах ("Ливерпуль") — 35
8. Кингсли Коман ("Бавария") — 35
9. Альваро Одриосола ("Бавария") — 34,99
10. Начо Фернандес ("Реал") — 34,62
Килиан Мбаппе стал самым быстрым футболистом мира
Французский форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе возглавил список самых быстрых футболистов мира.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!