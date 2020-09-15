Ди Марию могут дисквалифицировать на шесть матчей за плевок в сторону Гонсалеса

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария может быть дисквалифицирован на шесть матчей Лиги 1 за плевок в сторону защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса.

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Более того, плевок аргентинца расценивается как серьезнейшее нарушение протокола профилактики коронавируса.



Напомним, в концовке матча "ПСЖ" - "Марсель" произошла потасовка, в кходе которой было показано несколько красных карточек. Нападающий парижан Неймар ударил защитника соперников Гонсалеса за проявления расизма. За удар соперника по голове Неймар получил красную карточку. Уходя с поля, бразилец сказал резервному судье, что футболист "Марселя" - расист. Неймар заявил, что Гонсалес назвал его "чертовым черным" и "грязной обезьяной".



Источник: Daily Mail