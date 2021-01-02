Известно, в какой футбол будет играть "ПСЖ" Почеттино

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино рассказал о том, что клуб будет стараться играть в атакующий футбол.

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— У этой команды фантастический потенциал. Мы сделаем все возможное, чтобы дать нашей команде тот боевой и атакующий стиль игры, который всегда любили парижские фанаты, — цитирует специалиста пресс-служба французского клуба.



Назначение Почеттино в "ПСЖ" случилось вчера. Аргентинский тренер сменил на посту немца Томаса Тухеля, покинувшего клуб в связи с неудовлетворительными результатами.



В текущем сезоне "ПСЖ" занимает третью строчку чемпионата Франции, отставая от лидирующих "Лилля" и "Лиона" по итогам 17 туров на одно очко.



В 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" сыграет с "Барселоной".