Известно, в какой футбол будет играть "ПСЖ" Почеттино

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино рассказал о том, что клуб будет стараться играть в атакующий футбол.
Фото: Getty Images
— У этой команды фантастический потенциал. Мы сделаем все возможное, чтобы дать нашей команде тот боевой и атакующий стиль игры, который всегда любили парижские фанаты, — цитирует специалиста пресс-служба французского клуба.

Назначение Почеттино в "ПСЖ" случилось вчера. Аргентинский тренер сменил на посту немца Томаса Тухеля, покинувшего клуб в связи с неудовлетворительными результатами.

В текущем сезоне "ПСЖ" занимает третью строчку чемпионата Франции, отставая от лидирующих "Лилля" и "Лиона" по итогам 17 туров на одно очко.

В 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" сыграет с "Барселоной".

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Теги: ПСЖ Почеттино Лига 1
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