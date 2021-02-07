Александр, четвертый! Головин грандиозно вернулся в основу "Монако": хет-трик и голевой пас против «Нима»

А Царь-то настоящий!
Фото: twitter.com/Ligue1UberEats
Впервые с момента прихода Александра Головина «Монако» по-настоящему в порядке и борется не за выживание, а за Лигу чемпионов: к назначению Нико Ковача после его провала в «Баварии» многие относились скептически, но в 2021-м «Монако» выиграл просто все – 6 побед подряд! Совпадение или нет, но победная серия началась как раз с возвращением Саши – он выбежал на замену в матче с «Лорьяном» и уже через 10 секунд поразил его ворота, а затем отдал две предголевые.

Но мгновенного ввода Головина в стартовый состав не последовало – Ковач 6 раз подряд выпустил россиянина на замену, несмотря на его решающие голевые передачи в игре с «Марселем». И в этом тренера можно понять – раз команда побеждает, а Головин приносит пользу со скамейки, зачем что-то менять?

Однако спустя месяц после возвращения то ли Александр набрал форму и убедил Ковача, что достоин большего, то ли тренер выпустил его в старте из-за смены тактического рисунка, а скорее и то, и другое.

Во второй раз за сезон (первый был неделю назад с «Нантом») Ковач использовал схему с тремя центральными защитниками, а Головина отправил действовать в матче с худшей командой чемпионата «Нимом» по всей правой бровке. Новая роль для Александра, но сыграл он ее блестяще. Уже на третьей минуте идеально заземлил в дальний угол навес Балло-Туре!

А на 12-й по рисунку исполнил гол-близнец: все тот же Фоде Балло-Туре навесил слева, Головин получил еще большую свободу, обработал мяч, прицелился. Но с такого острого угла забить было крайне трудно. К счастью, за 2,5 сезона в чемпионате Франции такие задачи Саша решать научился!

Уже через 5 минут «Монако», казалось, закончил все – проникающая передача Головина элегантно вскрыла оборону, Бен-Йеддер четко реализовал выход 1 на 1, но тут вмешался ВАР и голевую у Головина отобрал.
Казалось бы, ничего страшного, «Монако» ведь уже вел 2:0 и разрывал соперника. Но уже на 23-й Ферхат на фланге Головина сделал петрушек из его партнеров и от лицевой выложил мяч на гол До. Ну а на 32-й Бадиашиль бездарно потерял мяч перед своей штрафной, поначалу «Монако» спасла штанга, а от добивани уже ничего не спасло. Неприятно, что добивал мяч Ферхат снова с правого полуфланга «Монако», к которому по идее имел отношение Головин.

Впрочем, в атаке Саша продолжил разрывать: на 42-й минуте он забежал за спину защитнику и выкатывал мяч Диопу на гол, но тот на нашел ничего лучше, чем пробить с семи метров прямо по центру во вратаря – сделал героя из Рене и испоганил старания Головина. Разозлились не только россияне, но и Ковач, сменивший Диопа уже в перерыве.

Вместе с тем «Монако» перестроился на более привычные 4-4-2, причем Головин ушел с правого фланга, откуда дважды забил, в центр ближе к левому флангу. Уже на 56-й минуте Ковач выпустил Фабрегаса и Йоветича вместо Фофана и Бен Йеддера, хотя, казалось бы, это Головин не играл в основе с августа и мог подустать.

Но даже если бы подустал, менять русского гения ни в коем случае нельзя было из-за стандартов. Только на этот раз дело оказалось не в точной подаче с углового, а в блестящем завороте в дальний угол со штрафного. Эээээ, что, ХЕТ-ТРИК РУССКОГО ИГРОКА В ТОП-ЧЕМПИОНАТЕ????!!!!! Так Аршавин уже давно закончил, разве нет?

Но в «Монако» играют превзойденные мастера упускать любое преимущество, поэтому Головину никак нельзя было останавливаться. На 78-й Александр в третий раз в матче вывел партнера 1 на – и наконец все сошлось: и в офсайд Фолланд не забежал, и передачу не запорол.

Однако первая строчка предыдущего абзаца не зря была написана до мгновенного ответного гола – у хозяев немедленно нашелся свой Головин, Элиассон, зарядивший со штрафного. На 87-й минуте Ковач все-таки рискнул, сняв с игры Александра – в случае чего делать пятый гол уже было некому. Но «Монако» не без шансов по классике все отдать все-таки одержал седьмую победу подряд и, пусть на время, сравнялся с «ПСЖ», которому сегодня играть с бушующим «Марселем». А уже в следующем туре оформивший первый хет-трик в карьере Саша наверняка выйдет в старте против парижан – после такого перфоманса Ковач больше не имеет права ограничивать команду 20-30 минутами Царя.

В «Монако», кстати, решили не повторяться – теперь пресс-служба клуба сделала его в могущественного героя комиксов Супер Сайяна.

Хватит ли у медийщиков клуба геройских образов для Головина хотя бы до конца сезона?

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Теги: Головин Монако Лига 1 Ним Ковач
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