Напомним, что накануне "ПСЖ" объявил о подписании контракта с Месси. Договор парижан с аргентинским футболистом рассчитан на два года. Месси пополнил состав "ПСЖ" как свободный агент после того, как истек срок действия его соглашения с "Барселоной".
Головин в своем комментарии отметил, что ему особо нечего сказать насчет перехода Месси, поскольку у "Монако" есть собственные задачи и цели.
"Переход Месси в "ПСЖ"? Мне тут особо комментировать нечего. У нас свои цели и задачи. Но здорово, что он приехал в Лигу 1, будет интересно. "ПСЖ" в любом случае серьезный соперник, там много сильных футболистов", - заявил Головин.
Источник: Чемпионат
"ПСЖ" объявил о переходе Месси. Контракт подписан до 2023 года
Головин высказался о переходе Месси в "ПСЖ"
Российский хавбек "Монако" Александр Головин прокомментировал переход форварда Лионеля Месси в "Пари Сен-Жермен".
Фото: "ПСЖ"
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