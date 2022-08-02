"Можно перейти в топ-клуб? Александр уже играет в топ-клубе, это раз. Во-вторых, Александр уже зарекомендовал себя на европейском уровне.
"Монако" - не предел Головина? Спорно. "Монако" — это не предел, но достойный сильный европейский клуб, поэтому мы все сами увидим, не нужно загадывать", - цитирует агент Metaratings.
Головин выступает за "Монако", начиная с сезона 2018/2019. В минувшей кампании российский полузащитник вышел на поле в 27-ми играх французской Лиги 1, в которых записал себе в актив 3 гола и 4 результативные передачи.
Монегаски в завершившемся сезоне стали бронзовыми призерами национального первенства - подопечные Филиппа Клемана набрали 69 очков в 38 матчах турнира.
Агент: Головин уже играет в топ-клубе, но "Монако" - не предел Александра
Агент полузащитника "Монако" Александра Головина Александр Клюев высказался о потенциале футболиста.
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