Головин - о ничьей с ПСВ: "Монако" не хватало явных моментов, остроты в атаке

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал результат первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПСВ.
Фото: Getty Images
Игра, которая вчера прошла на стадионе "Луи II" завершилась со счетом 1:1. Первыми в этой встрече забили гости, монегаски отыгрались на 80-й минуте встречи.

Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте.

"В целом мы играли с преимуществом. Возможно, не хватало явных моментов, остроты в атаке, но давление на ворота соперника было. Не будем забегать вперед и загадывать, нужно просто сыграть в свою силу во втором матче, и все должно быть нормально", - цитирует Головина РИА Новости.

Ответный матч ПСВ - "Монако" пройдет в Эйндховене 9 августа. Перед этой игрой монегаски в 1-м туре нового сезона чемпионата Франции в гостях сыграют против "Страсбурга" (6 августа, 18:00 мск).

Александр Головин в составе "Монако" провел в общей сложности 132 матча, в которых забил 17 голов.


Головин Монако ПСВ
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