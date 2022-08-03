Игра, которая вчера прошла на стадионе "Луи II" завершилась со счетом 1:1. Первыми в этой встрече забили гости, монегаски отыгрались на 80-й минуте встречи.
Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте.
"В целом мы играли с преимуществом. Возможно, не хватало явных моментов, остроты в атаке, но давление на ворота соперника было. Не будем забегать вперед и загадывать, нужно просто сыграть в свою силу во втором матче, и все должно быть нормально", - цитирует Головина РИА Новости.
Ответный матч ПСВ - "Монако" пройдет в Эйндховене 9 августа. Перед этой игрой монегаски в 1-м туре нового сезона чемпионата Франции в гостях сыграют против "Страсбурга" (6 августа, 18:00 мск).
Александр Головин в составе "Монако" провел в общей сложности 132 матча, в которых забил 17 голов.
Головин - о ничьей с ПСВ: "Монако" не хватало явных моментов, остроты в атаке
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал результат первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПСВ.
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