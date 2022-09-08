– Всегда хочется перейти в топ-топ-клуб и попробовать себя на таком уровне. В тот же "Челси", "Манчестер", "Реал", "Барсу"... Какой из "Манчестеров"? Оба! "Юнайтед" всё равно – топ-команда, у них такая история! Для меня это даже больший топ, чем "Сити". Но не так, чтобы я прямо думал, мечтал, на каждый матч выходил с мыслью: как бы мне так сыграть, чтобы на меня посмотрели люди из этих клубов. Просто живу сегодняшним днем и следующим матчем. Играю на свой максимум – и всё, – передаёт слова Головина "СЭ".
Александр Головин перешёл в "Монако" летом 2018 года из московского ЦСКА, сразу после Чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Александр является воспитанником "армейцев". Его контракт с французским клубом действует до лета 2024 года. Вчера (8 сентября) "Монако" провёл свой первый матч в новом розыгрыше Лиги Европы. Французская команда в гостях обыграла сербскую "Црвену Звезду" с минимальным счётом 1:0. Единственный гол был забит с пенальти, который во втором тайме заработал Головин. В этой же группе играют "Ференцварош" и "Трабзоноспор", которые вчера играли между собой. Венгерский клуб отыграл турецкий на своём поле со счётом 3:2.
Головин рассказал, в какой топ-клуб он хотел бы перейти
Российский полузащитник французского "Монако" Александр Головин сообщил, в какие клубы он хотел бы перейти.
Фото: РИА Новости