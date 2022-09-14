- Какие качества позволили Головину так резко выделиться из всех? Саша - очень качественный игрок, хорошо себя проявлял, продолжал прогрессировать. Он попал к нужному тренеру в нужную команду, и всё сложилось хорошо, - цитирует Ходжаниязова Metaratings.ru.
В 2013 году юношеская сборная России под руководством главного тренера Дмитрия Хомухи стала победителем Чемпионата Европы в своем возрасте. В состав этой команды входили центральный защитник Джамалдин Ходжаниязов и атакующий полузащитник Александр Головин, который позднее стал одним из ключевых игроков сборной России и выступающего в чемпионате Франции "Монако".
Ходжаниязов ответил на вопрос о качествах Головина, выделивших его из сборной России U17 - победителей Евро-2013
Защитник тольяттинского "Акрона" Джамалдин Ходжаниязов высказался о качествах своего бывшего партнера по юношеской сборной России на ЧЕ-2013 U17 Александра Головина.
Фото: РФС