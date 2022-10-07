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Масалитин: если у Головина будет меньше травм, то на него будут выходить топ-клубы

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал игру Александра Головина в составе "Монако".
Фото: EPA / VOSTOCK Photo
– Думаю, что Головин в "Монако" уже обосновался и понял на какой позиции он будет полезен. Отсюда и виден результат. Мы знаем, что у него есть мастерство, амбиции, но также у Александра есть травмы, которые негативно сказываются на его игре. Головин немного забивает в "Монако", но голы должны забивать нападающие, а он должен отдавать больше передач. Если он показывает стабильную, хорошую игру, после которой он попадает в списки лучших игроков тура, то на него будут обращать внимание гранды и делать предложения. Если у Головина будет меньше травм, на него будут выходить и топ-клубы, – цитирует Масалитина "Metaratings".

Александр Головин перешел в "Монако" летом 2018 года, сразу после Чемпионата мира по футболу, который тогда проходил в России. Сборная страны, возглавляемая Станиславом Черчесовым, впервые в истории вышла в 1/4 финала данного турнира. В 1\8 финала им удалось обыграть сборную Испании (1:1 в основное время и 4:3 в серии пенальти). На следующей стадии вылетели от Хорватии, по результатам все той же серии пенальти. Головин был одним из лучших и ярких игроков той сборной. В текущем сезоне за "Монако" он провел 13 игр, забил один гол, отдал три результативные передачи. В сумме за французский клуб – 111 игр, 15 голов и 22 результативных передачи. Для сравнения – в РПЛ он в 81 матче забил девять мячей и отдал столько же результативных передач. 26-летний полузащитник является воспитанником ЦСКА и до "Монако" представлял исключительно "армейцев".


Масалитин Головин Монако
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