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Месси вернулся к тренировкам в общей группе "ПСЖ" за 10 дней до начала ЧМ

Аргентинский форвард "ПСЖ" Лионель Месси вернулся к тренировкам в общей группе.
Фото: Global Look Press
Лионель Месси восстановился от травмы ахиллова сухожилия. Аргентинец пропускал матч предыдущего тура с "Лорьяном".

Напомним, что Месси отправляется со сборной Аргентиной на предстоящий чемпионат мира по футболу в Катаре, который стартует уже на следующей неделе, 20 ноября. Аргентина по результатам жеребьевки попала в одну группу с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей. Месси – капитан и лидер сборной Аргентины.

Источник: Le Parisien


Месси ПСЖ Сборная Аргентины
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