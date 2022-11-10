Месси вернулся к тренировкам в общей группе "ПСЖ" за 10 дней до начала ЧМ

Аргентинский форвард "ПСЖ" Лионель Месси вернулся к тренировкам в общей группе.

Фото: Global Look Press

Лионель Месси восстановился от травмы ахиллова сухожилия. Аргентинец пропускал матч предыдущего тура с "Лорьяном".



Напомним, что Месси отправляется со сборной Аргентиной на предстоящий чемпионат мира по футболу в Катаре, который стартует уже на следующей неделе, 20 ноября. Аргентина по результатам жеребьевки попала в одну группу с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей. Месси – капитан и лидер сборной Аргентины.



Источник: Le Parisien