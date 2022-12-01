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Goal: "ПСЖ" предложит Месси новый контракт

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"ПСЖ" намерен сохранить в своей команде аргентинского нападающего Лионеля Месси.
Фото: Global Look Press
Как сообщают СМИ, руководство парижского клуба хочет сохранить у себя футболиста и предложит контракт Лионелю Месси до 2025 года. Американский клуб "Интер Майами" также намерен подписать 35-летнего аргентинского форварда, но, как отмечается, у них нет на это шансов. По данным источника, возвращение Месси в "Барселону" практически исключено.

Лионель Месси в этом сезоне сыграл в 22 матчах. На счету аргентинца 14 голов и 17 голевых передач. Контракт футболиста с "ПСЖ" заканчивается в конце нынешнего сезона. Сейчас Месси выступает со своей сборной на ЧМ-22 в Катаре. После 3 тура, где подопечные Лионеля Скалони обыграли Польшу (2:0) Аргентина набрала 6 очков и обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Лионель за три матча забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Источник: Goal


Месси Сборная Аргентины ПСЖ
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