Журналист Балаге: Месси подпишет контракт с "ПСЖ" по схеме 1+1. Клуб увеличит зарплату аргентинцу

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси останется в "ПСЖ".
Фото: Global Look Press
35-летний аргентинец Лионель Месси после четырех месяцев переговоров согласовал новое соглашение с французским "ПСЖ". Футболист подпишет контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон. Нынешний контракт Лионеля с "ПСЖ" подписан по схеме 2+1. По новому договору парижский клуб увеличит оклад игроку. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист CBS Гиллем Балаге. Новый контракт вступит в силу по окончании сезона.

В нынешнем сезоне Лионель Месси сыграл за "ПСЖ" 19 матчей, в которых оформил 12 голов и 14 голевых передач. Недавно Месси стал обладателем титула ЧМ-2022.


Месси ПСЖ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Агент Алонсо: Хуниор приедет в расположение "Краснодара" в начале января
Daily Mail: "Астон Вилла" не против ухода Коутиньо в зимнее трансферное окно
Ивич – об информации о том, что он может возглавить "Краснодар": есть вещи, о которых я не могу говорить
Агент Литвинова – о возможном переходе игрока в "Боавишту": обратитесь лучше в "Краснодар"
Каррера: не верю в переход РФС в АФК. Буду ждать возращения России в турниры УЕФА 5
"СЭ": представитель Лисаковича направил в РФС претензию к "Рубину" из-за невыплаченного агентского долга
Goal: Суарес перейдет в "Гремио". Футболист подпишет с бразильским клубом двухлетний контракт 1
Карасев: у меня наворачиваются слезы от гимна ЛЧ. Из-за переживаний иногда выключаю трансляцию 2
Самедов – о договорных матчах на ЧМ-2022: как вообще может обсуждаться эта тема на таком турнире?
Зарема - о том, что Николсон подорожал на 4 миллиона евро: это неожиданность только для псевдоэкспертов 3
Журналист Балаге: Месси подпишет контракт с "ПСЖ" по схеме 1+1. Клуб увеличит зарплату аргентинцу 1
Мартинес: мечтал выиграть ЧМ-2022, чтобы доказать, что Месси – лучший игрок в истории 8
Metaratings: португальский клуб "Боавишта" проявляет интерес к защитнику "Краснодара" Литвинову
Фабрицио Романо: Ди Мария хочет доиграть сезон в "Ювентусе"
"СЭ": новое руководство "Рубина" проявляет интерес к Курбану Бердыеву 3