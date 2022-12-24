Журналист Балаге: Месси подпишет контракт с "ПСЖ" по схеме 1+1. Клуб увеличит зарплату аргентинцу

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси останется в "ПСЖ".

Фото: Global Look Press

35-летний аргентинец Лионель Месси после четырех месяцев переговоров согласовал новое соглашение с французским "ПСЖ". Футболист подпишет контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон. Нынешний контракт Лионеля с "ПСЖ" подписан по схеме 2+1. По новому договору парижский клуб увеличит оклад игроку. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист CBS Гиллем Балаге. Новый контракт вступит в силу по окончании сезона.



В нынешнем сезоне Лионель Месси сыграл за "ПСЖ" 19 матчей, в которых оформил 12 голов и 14 голевых передач. Недавно Месси стал обладателем титула ЧМ-2022.