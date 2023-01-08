"На мой взгляд, лучший российский футболист за последние пять лет — Алексей Миранчук. Головин? Это тоже отличный игрок, но Миранчук сильнее. Алексей играет в более тяжелом и конкурентном чемпионате и держит высокий уровень дольше, чем Головин", - приводит слова Камоцци "РБ Спорт".
Алексей Миранчук с лета этого года выступает на правах аренды за "Торино". В нынешнем сезоне он провел10 матчей в текущем сезоне, в которых он забил три гола и отдал две результативные передачи. В конце сезона "Торино" может выкупить россиянина за сумму порядка 12 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Миранчука в 10 млн евро.
Камоцци: Миранчук - лучший российский футболист за последние 5 лет. Он сильнее Головина
Бывший советник руководства "Спартака" Франко Камоцци назвал Алексея Миранчука сильнейшим российским игроком.
Фото: ФК "Торино"