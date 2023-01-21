– Удивлен ли я, что Кофрие номинирован в символическую сборную первого круга Лиги 1? Возможно, это его чемпионат, где Кофрие может показать свое мастерство, – передает слова Камоцци Sport24.
Бельгийский защитник Максимилиано Кофрие выступает за французский "Клермон" из Лиги 1 на правах аренды из московского "Спартака", в который он переходил в августе 2021 года из бельгийского "Сент-Труйдена". В текущем сезоне чемпионата Франции Кофрие отыграл за "Клермон" 12 матчей (1060 минут на футбольном поле), результативными действиями не отмечался. Еще один матч за "Клермон" Кофрие провел в Кубке Франции (76 минут).
Камоцци – о Кофрие в Лиге 1: это его чемпионат. Там он может показать свое мастерство
Бывший советник экс-президента "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об игре бывшего защитника красно-белых Максимилиана Кофрие за французский "Клермон".
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