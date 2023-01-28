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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
2 - 0 2 0
МальоркаЗавершен
Жирона
0 - 1 0 1
БарселонаЗавершен
Севилья
0 - 0 0 0
Эльче1 тайм
П1 1.56X 3.8П2 7
Хетафе
23:00
БетисНе начат
П1 3.15X 2.85П2 2.7

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
2 - 2 2 2
ТориноЗавершен
Кремонезе
1 - 1 1 1
Интер1 тайм
П1 10X 3.85П2 1.45
Аталанта
22:45
СампдорияНе начат
П1 1.35X 5.4П2 8.8

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вердер
2 - 1 2 1
ВольфсбургЗавершен
Хоффенхайм
1 - 4 1 4
Боруссия МЗавершен
Майнц
5 - 2 5 2
БохумЗавершен
Фрайбург
3 - 1 3 1
АугсбургЗавершен
Герта
0 - 2 0 2
УнионЗавершен
Бавария
0 - 0 0 0
Айнтрахт1 тайм
П1 1.38X 5.5П2 6.8

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Труа
1 - 0 1 0
Ланс2 тайм
П1 1.55X 3.25П2 10
Марсель
23:00
МонакоНе начат
П1 2.03X 3.85П2 3.75

Товарищеские матчи. Клубы

Рубин
2 - 1 2 1
Крылья СоветовЗавершен
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Агент: Малком действительно есть в списках ПСЖ, но не на первом месте. Его рассматривают как потенциальный трансфер

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Известный португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный переход бразильского вингера "Зенита" Малкома во французский ПСЖ.
Фото: ФК "Зенит"
– Я немного слышал об этом. Интерес к Малкому действительно есть, он в списках ПСЖ, но не на первом месте. Его рассматривают как потенциальный трансфер, не больше. Малком – хороший футболист, но в ПСЖ безумная конкуренция, – цитирует агента "РБ Спорт".

Напомним, что чуть ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак подтвердил, что ПСЖ действительно интересуется Малкомом. Об этом Сергею Богдановичу рассказал сам бразилец. Семак добавил, что есть только интерес, а официального предложения в клуб из Санкт-Петербурга еще не поступало.

По итогам 19-ти сыгранных туров текущего сезона ПСЖ лидирует в турнирной таблице французской Лиги 1, имея на своем счету 47 очков. В нападении парижского клуба играют Неймар, Мбаппе и Месси.


Малком ПСЖ
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