– Я немного слышал об этом. Интерес к Малкому действительно есть, он в списках ПСЖ, но не на первом месте. Его рассматривают как потенциальный трансфер, не больше. Малком – хороший футболист, но в ПСЖ безумная конкуренция, – цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, что чуть ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак подтвердил, что ПСЖ действительно интересуется Малкомом. Об этом Сергею Богдановичу рассказал сам бразилец. Семак добавил, что есть только интерес, а официального предложения в клуб из Санкт-Петербурга еще не поступало.
По итогам 19-ти сыгранных туров текущего сезона ПСЖ лидирует в турнирной таблице французской Лиги 1, имея на своем счету 47 очков. В нападении парижского клуба играют Неймар, Мбаппе и Месси.
Агент: Малком действительно есть в списках ПСЖ, но не на первом месте. Его рассматривают как потенциальный трансфер
Известный португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный переход бразильского вингера "Зенита" Малкома во французский ПСЖ.
Фото: ФК "Зенит"