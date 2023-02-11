- Лучший российский футболист, выступающий в Европе? Я выберу Головина. Почему? Не знаю. Это просто личное предпочтение, он мне больше других нравится как игрок. Александр — талантливый футболист, - приводит мнение Мендеша "РБ Спорт".
Атакующий хавбек из России Александр Головин, защищающий цвета "Монако", является одним из лидеров своего клуба. В текущем розыгрыше Лиги 1 россиянин провел 21 встречу за монегасков, в которых отметился 4 голами и 6 ассистами. В Кубке Франции на счету Александра 1 матч, также Головин принимал участие в Лиге Европы, где отдал 1 результативный пас за 6 игр. Также в активе футболиста 45 встреч за национальную команду России и 5 забитых мячей. По словам агента воспитанника ЦСКА к кандидатуре Головина проявляет интерес дортмундская "Боруссия". Ранее, по сообщениям различных источников, также в услугах игрока были заинтересованы английские клубы. В мае Александру исполнится 27 лет.
Экс-игрок сборной Португалии Мендеш: Головин - лучший российский футболист в Европе
Бывший полузащитник Португалии Педру Мендеш высказался по поводу лучшего российского игрока в Европе.
Фото: ФК "Монако"