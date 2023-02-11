- Конечно, приятно забить в ворота такого именитого клуба. Тем более на первых минутах. Это всегда придает дополнительную уверенность и позитивных эмоций. Но самое главное, что мы выиграли и набрали три очка. Думаю, эта победа абсолютно по делу, - приводит комментарий Головина Sport24.
Российский атакующий хавбек Александр Головин помог "Монако" обыграть действующего чемпиона и лидера нынешнего розыгрыша французского первенства "ПСЖ" со счетом 3:1. Александр смог отправить мяч в ворота парижского коллектива уже на 4-й минуте. Это 4-й гол воспитанника ЦСКА за монегасков в текущем сезоне Лиги 1. Также на счету Александра 6 результативных пасов. Недавно СМИ сообщили о том, что "Монако" и Головин ведут диалог пролонгации соглашения, также игроком интересуется "Боруссия" из Дортмунда. Нынешний договор россиянина с клубом рассчитан до конца июня 2024 года.
Благодаря победе над "ПСЖ", "Монако" сумел выйти на промежуточное второе место в таблице и теперь отстает от парижан, которые располагаются на 1-й строчке, на 9 баллов.
Головин: приятно забить в ворота такого именитого клуба, как "ПСЖ"
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин высказался по поводу победы над "ПСЖ" (3:1).
Фото: МатчТВ