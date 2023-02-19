- Нам сейчас очень важно стабильно набирать очки в каждом туре. Выиграли сегодня закономерно и по делу. Имели преимущество и моменты, забив по голу в каждом тайме. Рад и победе, и своему голу. В том эпизоде нужно поблагодарить за своевременную передачу Бен Йеддера, всё удачно получилось, - передает слова Головина "Чемпионат".
26-летний российский атакующий хавбек "Монако" Александр Головин открыл счет на 39 минуте выездной встречи 24 тура французской Лиги 1 с "Брестом" (2:1), замкнув в штрафной площади с близкого расстояния передачу от лицевой линии в исполнении нападающего Виссама Бен Йеддера. Этот гол стал для Александра пятым в чемпионате в текущем сезоне.
Головин забил в чемпионате Франции во второй игре подряд
Гол Головина помог "Монако" обыграть на выезде "Брест"
Головин: "Монако" сейчас важно набирать очки в каждом туре, рад и победе, и своему голу
Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал свой гол в ворота "Бреста" в матче 24 тура чемпионата Франции (2:1).
Фото: AFP