- Саша вернулся на поле после небольшого повреждения и в очередной раз доказал, что он — один из лидеров "Монако". Взял в непростой период в матче игру на себя и отдал классную голевую передачу. На протяжении всей игры старался брать игру на себя, пытался вместе со своими партнерами по команде переломить непросто складывающийся матч и заработать важные 3 очка.
26-летний Александр Головин, связанный с "Монако" новым контрактом до 2026 года, получил повреждение прямо перед перерывом на международные матчи, из-за чего не смог помочь сборной России, в которую был вызван, в товарищеских играх с командами Ирана и Ирака. Российский полузащитник вышел в стартовом составе "Монако" в первом же матче после паузы на встречи сборных и отыграл более 90 минут против "Страсбурга" в Лиге 1. Головин сделал восьмую голевую передачу в текущем сезоне, а монегаски одержали победу 4:3.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Агент Головина - о матче со "Страсбургом": Саша вернулся на поле и доказал, что он — один из лидеров "Монако"
Александр Клюев, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, оценил выступление игрока в матче со "Страсбургом" в Лиге 1.
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