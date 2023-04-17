- Головин заслуженно стал самым дорогим российским игроком. Я субъективен в своих суждениях по поводу своего воспитанника. Считаю, что по сравнению с другими нашими отечественными футболистами он получает заслуженно, своим талантом и трудом. Личный рекорд по голам в сезоне — не потолок. Саша постоянно прибавляет. Ещё не до конца раскрыт потенциал. Он в самом зрелом профессиональном возрасте. Если не будет травм, будет играть ещё лет 6-7 минимум. Может ещё больше показывать результативные матчи и радовать нас.
Головину 26 лет. По версии авторитетного интернет-портала Transfermarkt полузащитник стал самым дорогим российским футболистом. Эксперты немецкого сайта оценивают рыночную стоимость Головина в 25 миллионов евро. Он опережает полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна и вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова, которые занимают вторую и третью строчку в рейтинге самых дорогих российских футболистов, на 10 миллионов каждого. Контракт Головина с "Монако" рассчитан до 2026 года. Россиянин принял решение о продлении контракта с монегасками, за которых играет с 2018 года, зимой этого года. Головин решил не переходить в дортмундскую "Боруссию", которая делала предложения "Монако" о его трансфере.
Источник: Sport24
Первый тренер Головина: считаю, что по сравнению с другими нашими футболистами он получает заслуженно
Александр Плясунов, первый тренер полузащитника "Монако" Александра Головина, заявил, что тот заслуженно стал самым дорогим игроком из России.
Фото: ФК "Монако"