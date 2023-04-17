Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Челси
22:00
РеалНе начат
П1 2.9X 3.7П2 2.44
Наполи
22:00
МиланНе начат
П1 1.72X 3.9П2 5.35
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Первый тренер Головина: считаю, что по сравнению с другими нашими футболистами он получает заслуженно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Александр Плясунов, первый тренер полузащитника "Монако" Александра Головина, заявил, что тот заслуженно стал самым дорогим игроком из России.
Фото: ФК "Монако"
- Головин заслуженно стал самым дорогим российским игроком. Я субъективен в своих суждениях по поводу своего воспитанника. Считаю, что по сравнению с другими нашими отечественными футболистами он получает заслуженно, своим талантом и трудом. Личный рекорд по голам в сезоне — не потолок. Саша постоянно прибавляет. Ещё не до конца раскрыт потенциал. Он в самом зрелом профессиональном возрасте. Если не будет травм, будет играть ещё лет 6-7 минимум. Может ещё больше показывать результативные матчи и радовать нас.

Головину 26 лет. По версии авторитетного интернет-портала Transfermarkt полузащитник стал самым дорогим российским футболистом. Эксперты немецкого сайта оценивают рыночную стоимость Головина в 25 миллионов евро. Он опережает полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна и вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова, которые занимают вторую и третью строчку в рейтинге самых дорогих российских футболистов, на 10 миллионов каждого. Контракт Головина с "Монако" рассчитан до 2026 года. Россиянин принял решение о продлении контракта с монегасками, за которых играет с 2018 года, зимой этого года. Головин решил не переходить в дортмундскую "Боруссию", которая делала предложения "Монако" о его трансфере.

Источник: Sport24


Лига 1 Монако Головин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Мостовой - о ретроматче: рад снова сыграть под руководством Романцева, которого давно не видел и не слышал
Экс-игрок "Динамо" Морозов может перейти в израильский "Хапоэль"
Мор - о ЦСКА: у Федотова команда управляемая. Требования к футболистам чёткие, понятные. Неприкасаемых не существует
Генич - о тройке призеров РПЛ: "Спартак" сейчас себя не по-взрослому ведет. ЦСКА - главный претендент на второе место
Янсане - после двух поражений "Пари НН": Юран отлично начал, видно, что мы заиграли хорошо
Силкин: Йоканович не справляется со своими обязанностями в "Динамо"
Первый тренер Головина: считаю, что по сравнению с другими нашими футболистами он получает заслуженно
17 апреля
"Мальорка" победила на выезде "Сельту" и обошла ее в таблице Ла Лиги
Дубли Салаха и Жоты помогли "Ливерпулю" разгромить в гостях "Лидс"
Гол Кабрала с пенальти принес "Фиорентине" ничью в матче с "Аталантой"
Никита Чернов: хотел пробить пенальти в матче "Торпедо" - "Спартак". Мне обещали, что четвертый будет мой 3
Шалимов: "Спартак" иногда заигрывается, легковесно относится к моментам. Какой-то неуместный романтизм
Непомнящий - о возможном матче национальных сборных: Камерун на сегодняшний день выглядит предпочтительнее России
Радимов: в "Ростове" хитрые лисы Онопко и Карпин. Они будут бороться за золото до математического чемпионства "Зенита" 5
Кечинов: для "Спартака" каждый матч сейчас очень тяжелый. У "Акрона" хороший шанс заявить о себе эксклюзив