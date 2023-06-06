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Канчельскис: Головину необходимо уходить из "Монако" этим летом

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Экс-футболист английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился мыслями о будущем полузащитника сборной России и "Монако" Александра Головина.
Фото: ФК "Монако"
– Головин провел свой лучший сезон в составе "Монако", но клуб даже не попал в еврокубки. Это говорит о том, что в команде есть большие проблемы. Александр уже пять лет там провел и никаких значимых результатов не достиг. Думаю, ему надо уходить из "Монако" этим летом за новым вызовом, — передает слова Канчельскиса "РБ Спорт".

В нынешнем сезоне чемпионата Франции по футболу 27-летний Александр Головин принял участие в 34-х матчах. Российский полузащитник сумел записать на свой счет 8 забитых мячей и 7 результативных передач. "Монегаски" при этом заработали 65 баллов. Они заняли 6-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1. Таким образом, "Монако" не сумел отобраться в еврокубковые соревнования.

Российский хавбек Александр Головин стал игроком "Монако" в июле 2018 года. Тогда клуб из Лиги 1 заплатил за трансфер полузащитника из московского ЦСКА 30 миллионов евро. Действующее соглашение Головина с "монегасками" рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александра в 25 миллионов евро.


Лига 1 Канчельскис Монако Головин
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