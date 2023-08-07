– Во многом это все зависит от различных обстоятельств. Далер уехал туда свободным агентом. Если ты принадлежишь какому-то клубу, уехать в Европу сложнее. Множество карт должно сойтись, чтобы уехать. Я обеими руками за то, чтобы там каждый попробовал свои силы, — передает слова Кучаева "Чемпионат".
Этим летом полузащитник сборной России Далер Кузяев принял решение не продлевать сотрудничество с петербургским "Зенитом" и вышел на рынок свободных агентов. 12 июля он присоединился к "Гавру". Хавбек подписал контракт с клубом из Франции до 30 июня 2025 года.
Свой дебютный матч в Лиге 1 30 летний Далер Кузяев может провести 13 августа. В этот день в рамках первого тура чемпионата Франции "Гавр" сыграет против "Монпелье". Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Кучаев – о переходе Кузяева в "Гавр": я обеими руками за то, чтобы каждый попробовал себя в Европе
Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев высказался о переходе хавбека Далера Кузяева во французский "Гавр".
Фото: ФК "Гавр"