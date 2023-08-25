"В сборную России на товарищеские матчи были вызваны полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук и хавбек "Монако" Александр Головин? Ну, я бы не трогал их, честно говоря, сезон только начался, люди вкатываются в состав, не полностью игры играют, не думаю, что это целесообразно, может, они сами хотят..." — сказал Колосков.
Напомним, Алексей Миранчук и Александр Головин не играли в составе сборной России с ноября 2021 года, когда сборная России в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года проиграла Хорватии (0:1) на выезде. С тех пор футболисты не вызывались, так как национальная команда не проводила официальных матчей, а добираться игрокам до России стало намного сложнее. С того момент футболисты единожды получили вызов на матчи сборных, но не смогли прилететь из-за травм.
Источник: "ВСеПроСпорт".
Колосков — о вызове Головина и Мирачука в сборную: не думаю, что это целесообразно
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал вызов в сборную России полузащитников "Монако" Александра Головина и "Аталанты" Алексея Миранчука.
Фото: "Чемпионат"