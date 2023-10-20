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Головин восстановился от травмы и вернулся к тренировкам с "Монако"

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Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин приступил к тренировкам в общей группе команды на фоне значительного улучшения самочувствия.
Фото: ФК "Монако"
– Состояние Головина значительно лучше. Он вернулся к тренировкам в общей группе, – цитирует слова пресс-атташе монегасков Жюльена Кревелье Sport24.

27-летний Головин прибыл в расположение национальной команды России на октябрьский сбор, однако не смог принять участия в товарищеских матчах с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2) из-за небольшой мышечной травмы. Об этом рассказал главный тренер сборной Валерий Карпин на пресс-конференции перед игрой с камерунцами.

Лидер Лиги 1 "Монако" возобновит свое участие в чемпионате Франции 22 октября матчем против "Метца".


Монако Головин Сборная России Лига 1 Метц Травмы
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