"Головин был раньше застенчивый, а сейчас стал очень открытый. Европа повлияла на него. Саша сейчас открыт миру, получает удовольствие от игры, третий раз подряд лучший игрок месяца в "Монако". Это супер. К себе зазывает? Да, зовёт. Но сейчас от нас это не так сильно зависит. Я бы в Европу хотел, конечно, да и с Головой в одном клубе ещё раз поиграть", - передаёт слова Чалова "Чемпионат".
25-летний нападающий ЦСКА Федор Чалов в текущем сезоне делит вторую строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата России с четырмя другими футболистами, в его активе восемь забитых мячей. Больше только у Матео Кассьерры из "Зенита" (13 голов). Контракт Чалова с ЦСКА действует до декабря 2024-го года.
Напомним, что в карьере Федора Чалова уже был период выступления в Европе. В период с февраля по июнь 2022-го Чалов выступал на правах аренды за швейцарский "Базель", где записал на свой счет 4+2 по системе "гол+пас" в 14-ти матчах.
Чалов: Европа на Головина повлияла, раньше был застенчивый. Зовёт к себе в "Монако" - но это не сильно зависит от нас
Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал о желании воссоединиться с полузащитником "Монако" Александром Головиным в Европе.
Фото: "СЭ"