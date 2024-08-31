"Сафонов уехал в "ПСЖ", и все про него уже забыли в России. Он сделал свой выбор, которому уже дали оценку. Мне про него даже нечего сказать. Во Франции от встречи с Дуровым не зарекайся. Чуть что не так пойдет, в миг отправишься вместе с Телеграмом", - заявил Милонов.
Матвей Сафонов перебрался в "Пари Сен-Жермен" из "Краснодара" в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 20 миллионов евро, что делает переход россиянина самым дорогим вратарским трансфером в истории Лиги 1. Сафонов подписал с чемпионами Франции контракт до лета 2029-го года. В составе своей новой команды 25-летний вратарь еще не дебютировал.
Источник: "РБ Спорт"
Депутат Милонов: Сафонов уехал в "ПСЖ", и все про него уже забыли в России. Он сделал свой выбор
Депутат Госдумы РФ высказался о трансфере голкипера сборной России Матвея Сафонова во французский "ПСЖ".
Фото: РИА Новости