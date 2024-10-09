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"Станет легендой". Гранат считает правильным подписание Головиным нового соглашения с "Монако"

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Бывший игрок сборной России по футболу Владимир Гранат оценил продление контракта Александра Головина в "Монако" до конца сезона-2028/29.
Фото: ФК "Монако"
"Головин станет легендой "Монако", если проведет в этом клубе еще пару сезонов. Что касается продления контракта, то, скорее всего, не было предложений от более сильных команд. Александр правильно сделал, что подписал новое соглашение. У "ПСЖ" сейчас нет суперзвезд. Надеюсь, "Монако" будет бороться за чемпионство в этом сезоне, ведь Головин – самый сильный российский футболист", - приводит слова Граната "РБ Спорт".

4 октября "Монако" сделал официальное объявление, что контракт с российским полузащитником Александром Головиным продлён до конца сезона-2028/29. Предыдущее соглашение между клубом и игроком было рассчитано до конца сезона-2025/26.

Александр Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года. За это время 28-летний игрок сборной России принял участие в 210 матчах, в которых сумел заработать "31+39" по системе "гол+пас". Наивысшим командным достижением Александра Головина в "Монако" являются серебряные медали чемпионата Франции сезона-2023/24.

Владимир Гранат Александр Головин Монако
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