"За игрой Головина приятно наблюдать. Он полностью соответствует требованиям европейского футбола. Через труд вывел себя на европейский уровень. Да так, что теперь в "Монако" не видят команду без него", - цитирует Семина "РБ Спорт".
В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. После 7-ми сыгранных туров монегаски лидируют в турнирной таблице французского чемпионата и имеют в своем активе 19 набранных очков.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 30 миллионов евро, полузащитник заключил с клубом новый контракт, рассчитанный до лета 2029 года.
В 8-м туре чемпионата Франции монегаски примут на своем поле "Лилль", который занимает 5-е место с 13-ю набранными очками.
Семин: в "Монако" не видят команду без Головина
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о полузащитнике "Монако" Александре Головине.
Фото: ФК "Монако"