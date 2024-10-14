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Семин: в "Монако" не видят команду без Головина

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Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о полузащитнике "Монако" Александре Головине.
Фото: ФК "Монако"
"За игрой Головина приятно наблюдать. Он полностью соответствует требованиям европейского футбола. Через труд вывел себя на европейский уровень. Да так, что теперь в "Монако" не видят команду без него", - цитирует Семина "РБ Спорт".

В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. После 7-ми сыгранных туров монегаски лидируют в турнирной таблице французского чемпионата и имеют в своем активе 19 набранных очков.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 30 миллионов евро, полузащитник заключил с клубом новый контракт, рассчитанный до лета 2029 года.

В 8-м туре чемпионата Франции монегаски примут на своем поле "Лилль", который занимает 5-е место с 13-ю набранными очками.

Монако Александр Головин
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