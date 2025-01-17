Юран - о Кварацхелии: вообще не понимаю, как можно уйти из итальянского чемпионата

Экс-наставник "Химок" Сергей Юран высказался о скором переходе грузинского вингера Хвичи Кварацхелии в "ПСЖ".

ФК "Наполи"

- Вообще не понимаю, как можно уйти из итальянского чемпионата. Может, причина только финансовая составляющая. Чемпионат Франции ниже уровнем. Если тебе 28-30 лет, ты близок к завершению карьеры - окей. Но ему 23 года, - сказал Юран в эфире "Матч премьер".



Ранее в СМИ была информация, что футболист близок к переходу во французский клуб. Сообщалось, что вингер уже прошел медицинский осмотр перед переходом в "ПСЖ". По данным ряда источников, "Наполи" получит за своего игрока порядка 70 млн евро, а сам футболист будет получать в "ПСЖ" около 10 миллионов евро в год.



Хвича, выступающий за "Наполи" с 2022 года, в этом сезоне итальянской Серии А выходил на поле в 17 матчах, в которых смог забить пять голов и сделать три голевые передачи.

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ПСЖ