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Тетрадзе: Сафонову и Хвичи в "ПСЖ" будет намного проще вдвоём

Главный тренер "Уфы" Омари Тетрадзе поделился своим мнением об игроках французского "ПСЖ" - российском голкипере Матвее Сафонове и грузинском вингере Хвиче Кварацхелии.
Фото: ФК "ПСЖ"
"Конечно, Сафонову и Хвичи будет намного проще вдвоём. Тем более что Сафонов в "ПСЖ" с лета и полностью адаптировался. Хвиче будет легче в плане языкового барьера, тем более что менталитет французов отличается от итальянского", - приводит слова Тетрадзе "Чемпионат".

Российский вратарь Матвей Сафонов выступает в составе французского "ПСЖ" с июня 2024 года, когда его выкупили у "Краснодара" за 20 миллионов евро. Грузинский вингер Хвича Кварацхелия перешёл в "ПСЖ" из итальянского "Наполи" 17 января 2025 года в результате трансфера за 70 миллионов евро. Контракты обоих футболистов с парижанами рассчитаны на срок до конца сезона-2028/29.

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