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Головин рассказал, почему в этом сезоне не является капитаном "Монако"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал, почему в сезоне-2024/25 не является капитаном монегасков.
Фото: ФК "Монако"
"Да, честно говоря, не знаю. Мы общались на эту тему перед сезоном, вот этим сезоном, и решили, что будет капитан Закария. Потому что он, в принципе, знает очень много языков, а у нас в команде какая-то группа людей на одном говорит, а другая — на другом. И так сложилось, что он знает буквально 4-5 языков, в принципе, прям идеально, и поэтому решили, что в этом плане ему будет легче коммуницировать", - приводит слова Головина Sport24 со ссылкой на эфир Okko Спорт.

Полузащитник Александр Головин выступает за футбольный клуб "Монако" с июля 2018 года, когда монегаски выкупили россиянина у московского ЦСКА за 30 миллионов евро. С тех пор хавбек в общей сложности принял участие в 229 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 34 гола, отдал партнерам по команде 40 голевых передач, получил 43 желтые и 3 прямые красные карточки.

Действующий контракт Александра Головина с "Монако" рассчитан на срок до конца сезона-2028/29.

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