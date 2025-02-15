"Что касается сроков восстановления, то об этом уже сказал главный тренер. Мне нечего добавить к его словам. В этом сезоне он естественно еще сыграет за "Монако", - приводит Sport24 слова агента.
Напомним, ранее главный тренер "Монако" Ади Хюттер рассказал, что 28-летний российский полузащитник команды Александр Головин получил повреждение приводящей мышцы и пропустит ближайшие матчи.
Сегодня, 15 февраля, монегаски примут на своем поле "Нант" в рамках 22-го тура французской Лиги 1. Игра пройдет на стадионе "Луи II" в Фонвьее и начнется в 21:00.
Агент: Головин еще сыграет за "Монако" в этом сезоне
Агент Александр Клюев, работающий с хавбеком "Монако" Александром Головиным, рассказал о сроках восстановления игрока после травмы.
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