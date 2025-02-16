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Матвей Сафонов высказался о победе "ПСЖ" над "Тулузой", где он сыграл на ноль

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов прокомментировал победу своей команды над "Тулузой" в матче 22-го тура Лиги 1 со счётом 1:0.
Фото: ФК "ПСЖ"
"Да, это была трудная победа, но взять три очка было очень важно. Для меня сегодня был спокойный матч, не так много моментов. Трудно было сохранять спокойствие", — приводит слова Сафонова Sport24 со ссылкой на Canal Supporters.

Матч между "Тулузой" и "ПСЖ" прошёл 15 февраля в рамках 22-го тура чемпионата Франции сезона-2024/25. Победу со счётом 1:0 одержали парижане.

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов попал в стартовый состав команды, совершил четыре сэйва и, тем самым, оставил свои ворота в неприкосновенности. Для 25-летнего голкипера этот матч стал десятым появлением на поле в официальной игре после перехода в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года.

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