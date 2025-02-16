Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Тоттенхэм
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
16:00
АтлетикНе начат
Вальядолид
18:15
СевильяНе начат
Мальорка
20:30
Лас-ПальмасНе начат
Бетис
23:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
0 - 1 0 1
Комо2 тайм
Монца
17:00
ЛеччеНе начат
Удинезе
17:00
ЭмполиНе начат
Парма
20:00
РомаНе начат
Ювентус
22:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
17:30
ХоффенхаймНе начат
Айнтрахт
19:30
ХольштайнНе начат
Хайденхайм
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монпелье
17:00
ЛионНе начат
Ланс
19:15
СтрасбургНе начат
Гавр
19:15
НиццаНе начат
Реймс
19:15
АнжеНе начат
Ренн
22:45
ЛилльНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
1 - 0 1 0
Кызыл-ЖарЗавершен
Крылья Советов
17:00
ТоболНе начат
Ахмат
17:15
Динамо МхНе начат

Главный тренер "Монако" Хюттер: Головин заиграл бы в "Барселоне"

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер поделился мнением о потенциале полузащитника Александра Головина и возможном переходе в топ-клуб.
Фото: IMAGO
«На мой взгляд, Головин — игрок, который может играть в нескольких топ-клубах. Например, в «Барселоне». Там любят техничный футбол, игроков, находящих решения, которые думают о том, как выкрутиться из ситуации. Головин из тех, кто любит и умеет так играть. По-моему, он, безусловно, заиграл бы в «Барселоне», — цитирует Хюттера Okko.

4 октября 2024 года Александр Головин подписал новый контракт с футбольным клубом «Монако», который будет действовать до 30 июня 2029 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего полузащитника составляет 30 миллионов евро. В текущем сезоне он принял участие в 27 матчах, забив 3 гола и отдав 1 голевую передачу.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится