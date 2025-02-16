Главный тренер "Монако" Хюттер: Головин заиграл бы в "Барселоне"

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер поделился мнением о потенциале полузащитника Александра Головина и возможном переходе в топ-клуб.

Фото: IMAGO

«На мой взгляд, Головин — игрок, который может играть в нескольких топ-клубах. Например, в «Барселоне». Там любят техничный футбол, игроков, находящих решения, которые думают о том, как выкрутиться из ситуации. Головин из тех, кто любит и умеет так играть. По-моему, он, безусловно, заиграл бы в «Барселоне», — цитирует Хюттера Okko.



4 октября 2024 года Александр Головин подписал новый контракт с футбольным клубом «Монако», который будет действовать до 30 июня 2029 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего полузащитника составляет 30 миллионов евро. В текущем сезоне он принял участие в 27 матчах, забив 3 гола и отдав 1 голевую передачу.

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Барселона