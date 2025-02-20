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Мостовой: могу представить Сафонова в "Барселоне", после "ПСЖ" ему все двери открыты

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что Матвей Сафонов в будущем может перейти в "Барселону".
Фото: ФК "ПСЖ"
"Могу представить Сафонова в "Барселоне". В этом нет ничего нереального. Если бы он играл в РПЛ, то сложнее. А так, Матвей у всех на виду в Париже. В этом смысле после "ПСЖ" перед ним все двери открыты", - цитирует Мостового "РБ Спорт".

Этим летом российский голкипер Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" за 20 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне россиянин провел за парижан во всех турнирах 10 матчей, пропустил 6 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 5-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего вратаря в 22 миллиона евро.

Французский "ПСЖ" сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов. На данный момент парижане располагаются на первой строчке в турнирной таблице Лиги 1.

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