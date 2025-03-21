— "Гавр" предлагал Далеру новый контракт?
— Он сейчас восстанавливается после травмы, пока никакие переговоры не ведем, - цитирует Кузяева Sport24.
В текущем сезоне Далер Кузяев провел за французский "Гавр" во всех турнирах 13 матчей и отметился 1-м забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего полузащитника в 6 миллионов евро, контракт россиянина с клубом рассчитан до конца этого сезона.
На счету Кузяева 51 матч в составе национальной команды России и 3 забитых гола.
Кузяев не ведет переговоры о продлении контракта с "Гавром"
Адьям Кузяев, отец полузащитника "Гавра" Далера Кузяева, высказался о будущем своего сына.
Фото: ФК "Гавр"