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Кузяев не ведет переговоры о продлении контракта с "Гавром"

Адьям Кузяев, отец полузащитника "Гавра" Далера Кузяева, высказался о будущем своего сына.
Фото: ФК "Гавр"
— "Гавр" предлагал Далеру новый контракт?

— Он сейчас восстанавливается после травмы, пока никакие переговоры не ведем, - цитирует Кузяева Sport24.

В текущем сезоне Далер Кузяев провел за французский "Гавр" во всех турнирах 13 матчей и отметился 1-м забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего полузащитника в 6 миллионов евро, контракт россиянина с клубом рассчитан до конца этого сезона.

На счету Кузяева 51 матч в составе национальной команды России и 3 забитых гола.

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