— Говорят, у Александра Головина непростая ситуация в «Монако»…
— Насчет Саши не знаю, давно с ним не общался. Так, иногда переписывались. С днем рождения, к сожалению, не поздравил. Вот сейчас через вас дойдет мое поздравление.
Александр Головин с лета 2018 выступает за «Монако». Он перешёл в этот клуб из ЦСКА за 30 миллионов евро.
Головин является воспитанником академии ЦСКА и в сезоне 2016/17 в составе армейского клуба стал чемпионом России. За свою карьеру он выступал только за два клуба: ЦСКА и «Монако».
За почти шесть лет в «Монако» Александр провёл 232 матча, в которых забил 34 гола и отдал 40 результативных передач.
По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего игрока составляет 25 миллионов евро. В октябре 2024 года он продлил контракт с «Монако» до 30 июня 2029 года.
Акинфеев признался, что не поздравил Головина с днем рождения
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев сожалеет, что не успел поздравить бывшего одноклубника Александра Головина с 29-летием.
Фото: "Спорт-Экспресс"