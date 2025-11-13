"Я не собираюсь возвращать себе капитанскую повязку. Не горю желанием быть капитаном в "Монако". Общее решение приняли, что им будет Закария. Он разговаривает на пяти языках, поэтому ему более комфортно коммуницировать со всеми", - приводит слова Головина "Советский Спорт".
Александр Головин выступает за "Монако" с 2018 года, ранее он был капитаном монегасков. В текущем сезоне на счету футболиста 9 матчей во всех турнирах за "Монако" и 2 забитых мяча. Контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Вчера, 12 ноября, сборная России сыграла вничью с Перу в товарищеской встрече 1:1. Единственным забитым мячом в составе национальной команды России отметился Александр Головин.
Головин: не горю желанием быть капитаном в "Монако"
Александр Головин высказался о потере капитанской повязки в "Монако".
Фото: GETTY IMAGES