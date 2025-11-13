Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
20:00
ЭстонияНе начат
Армения
20:00
ВенгрияНе начат
Англия
22:45
СербияНе начат
Андорра
22:45
АлбанияНе начат
Азербайджан
22:45
ИсландияНе начат
Ирландия
22:45
ПортугалияНе начат
Франция
22:45
УкраинаНе начат
Молдова
22:45
ИталияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
20:00
ЛатвияНе начат
Литва
20:00
ИзраильНе начат
Чехия
20:00
Сан-МариноНе начат

Головин: не горю желанием быть капитаном в "Монако"

Александр Головин высказался о потере капитанской повязки в "Монако".
Фото: GETTY IMAGES
"Я не собираюсь возвращать себе капитанскую повязку. Не горю желанием быть капитаном в "Монако". Общее решение приняли, что им будет Закария. Он разговаривает на пяти языках, поэтому ему более комфортно коммуницировать со всеми", - приводит слова Головина "Советский Спорт".

Александр Головин выступает за "Монако" с 2018 года, ранее он был капитаном монегасков. В текущем сезоне на счету футболиста 9 матчей во всех турнирах за "Монако" и 2 забитых мяча. Контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Вчера, 12 ноября, сборная России сыграла вничью с Перу в товарищеской встрече 1:1. Единственным забитым мячом в составе национальной команды России отметился Александр Головин.

