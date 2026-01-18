"Марсель" забил пять мячей "Анже" в матче Лиги 1

В 18-м туре чемпионата Франции "Марсель" добился крупной победы в гостях у "Анже".



Фото: Getty Images

Встреча получилась результативной и завершилась со счётом 5:2 в пользу команды из Марселя.



У победителей отличились Амин Гуири, Мэйсон Гринвуд, Хамед Траоре, Тимоти Веа и Игор Пайшан. В составе хозяев голы забили Амин Сбаи и Джим Аллевина.



"Анже" занимает 11-е место в таблице Лиги 1, набрав 22 очка после 18 матчей. "Марсель" идёт третьим - 35 очков за 18 игр.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Анже