Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
3 - 0 3 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен
Нижний Новгород
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен

"Марсель" забил пять мячей "Анже" в матче Лиги 1

В 18-м туре чемпионата Франции "Марсель" добился крупной победы в гостях у "Анже".
Фото: Getty Images
Встреча получилась результативной и завершилась со счётом 5:2 в пользу команды из Марселя.

У победителей отличились Амин Гуири, Мэйсон Гринвуд, Хамед Траоре, Тимоти Веа и Игор Пайшан. В составе хозяев голы забили Амин Сбаи и Джим Аллевина.

"Анже" занимает 11-е место в таблице Лиги 1, набрав 22 очка после 18 матчей. "Марсель" идёт третьим - 35 очков за 18 игр.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится