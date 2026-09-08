Комличенко рассказал о возвращении на поле после травмы

- Было тяжело. У меня первый раз такое, было очень непросто и морально, и физически. Не думал о себе так, что сейчас выйдет спаситель. Я - боевая единица, которая поможет чем сможет, - цитирует Комличенко "Матч ТВ".
Возвращение форварда состоялось в гостевой игре с "Балтикой": Комличенко появился на поле на 74-й минуте и поучаствовал в победном голе Андрея Мостового. Для Николая этот матч стал первым с начала мая.
"Локомотив" выиграл со счётом 1:0 и одержал первую победу в нынешнем чемпионате. После семи туров железнодорожники с шестью очками занимают 13-е место в РПЛ.