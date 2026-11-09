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Широков объяснил, почему отставка Галактионова из "Локомотива" была неизбежной

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает закономерным уход Михаила Галактионова из "Локомотива" после провального старта сезона.
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению эксперта, тренер получил достаточно времени и ресурсов, чтобы исправить ситуацию, однако не сумел добиться результата. При этом Широков подчеркнул, что состав железнодорожников не претендовал на борьбу за медали, но позволял стабильно выступать в середине таблицы и развивать молодых футболистов.

"Никто не говорит, что это состав для того, чтобы зацепиться за третье место, как они делали до этого. Однако этого состава достаточно, чтобы идти в середине, наигрывая молодёжь, чтобы в следующем году сделать шаг вперёд. У Галактионова были условия, чтобы всё сделать, но он не справился. Закономерная отставка", — заявил Широков.

6 ноября "Локомотив" объявил об уходе Галактионова после поражения от "Рубина" (0:1). После 14 туров РПЛ москвичи занимали предпоследнее место, а в Кубке России завершили выступление на последней позиции.

Источник: "Чемпионат"

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