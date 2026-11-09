Широков объяснил, почему отставка Галактионова из "Локомотива" была неизбежной

Фото: ФК "Локомотив"

"Никто не говорит, что это состав для того, чтобы зацепиться за третье место, как они делали до этого. Однако этого состава достаточно, чтобы идти в середине, наигрывая молодёжь, чтобы в следующем году сделать шаг вперёд. У Галактионова были условия, чтобы всё сделать, но он не справился. Закономерная отставка", — заявил Широков.