Широков объяснил, почему отставка Галактионова из "Локомотива" была неизбежной

"Никто не говорит, что это состав для того, чтобы зацепиться за третье место, как они делали до этого. Однако этого состава достаточно, чтобы идти в середине, наигрывая молодёжь, чтобы в следующем году сделать шаг вперёд. У Галактионова были условия, чтобы всё сделать, но он не справился. Закономерная отставка", — заявил Широков.
6 ноября "Локомотив" объявил об уходе Галактионова после поражения от "Рубина" (0:1). После 14 туров РПЛ москвичи занимали предпоследнее место, а в Кубке России завершили выступление на последней позиции.
Источник: "Чемпионат"