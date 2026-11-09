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Мусаев признал спад "Краснодара" и рассказал о ночном звонке Кордобы

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев признал, что команда опустилась ниже собственных стандартов, но подчеркнул: игроки не потеряли мотивацию, а после серии неудач получили важную поддержку друг от друга.
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
После победы над ЦСКА (4:2) в 14-м туре РПЛ Мусаев рассказал, что стало причиной спада "быков". По словам тренера, команда перестала доводить до конца привычные игровые эпизоды, чаще теряла мяч и допускала ошибки из-за недостатка концентрации.

"Опустились ниже той планки, которую сами себе устанавливали три года. Об этом и говорил: дело не в невезении, а в том, что не делаем то, что должны делать. И что каждый обязан взять на себя ответственность", — объяснил Мусаев.

Специалист также отметил, что в сложный период получил поддержку от коллег Курбана Бердыева, Гаджи Гаджиева и Александра Григоряна. Однако особенно его тронул поступок нападающего Джона Кордобы: после ничьей с "Балтикой" (1:1) колумбиец позвонил тренеру около полуночи.

"Джон сказал: "Мы столько всего пережили вместе — победы, финалы, золото. И непростой период тоже пройдем вместе, со всем справимся", — поделился Мусаев.

Победа над ЦСКА прервала семиматчевую серию "Краснодара" без побед в чемпионате России.

Источник: "СЭ"

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