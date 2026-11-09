Мусаев признал спад "Краснодара" и рассказал о ночном звонке Кордобы

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев признал, что команда опустилась ниже собственных стандартов, но подчеркнул: игроки не потеряли мотивацию, а после серии неудач получили важную поддержку друг от друга.

Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"

"Опустились ниже той планки, которую сами себе устанавливали три года. Об этом и говорил: дело не в невезении, а в том, что не делаем то, что должны делать. И что каждый обязан взять на себя ответственность", — объяснил Мусаев.