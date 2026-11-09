Мусаев признал спад "Краснодара" и рассказал о ночном звонке Кордобы

"Опустились ниже той планки, которую сами себе устанавливали три года. Об этом и говорил: дело не в невезении, а в том, что не делаем то, что должны делать. И что каждый обязан взять на себя ответственность", — объяснил Мусаев.
Специалист также отметил, что в сложный период получил поддержку от коллег Курбана Бердыева, Гаджи Гаджиева и Александра Григоряна. Однако особенно его тронул поступок нападающего Джона Кордобы: после ничьей с "Балтикой" (1:1) колумбиец позвонил тренеру около полуночи.
"Джон сказал: "Мы столько всего пережили вместе — победы, финалы, золото. И непростой период тоже пройдем вместе, со всем справимся", — поделился Мусаев.
Победа над ЦСКА прервала семиматчевую серию "Краснодара" без побед в чемпионате России.
Источник: "СЭ"