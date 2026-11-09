Смородская ответила, нужно ли Батракову уходить из "Галатасарая" зимой

- Алексей — умница, с каждой игрой он становится все лучше и ярче. И понятно, что своей игрой он привлекает внимание больших европейских клубов.
Я бы не советовала ему зимой покидать "Галатасарай" — пусть доиграет до конца сезона. Его переход в топ-клуб Европы лишь вопрос времени, это обязательно случится, - цитирует Смородскую "СЭ".
Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил контракт до лета 2031 года. Полузащитник провел за турецкий клуб во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре результативные передачи. Рыночная стоимость 21-летнего россиянина оценивается в 28 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что за Батраковым следят клубы из Англии и Франции - отмечалось, что в ближайшее время футболист может заключить с турецким клубом новый контракт, чтобы увеличить сумму отступных.